Как сообщает Pars Today, Авигдор Либерман, подчеркивая растущий политический крах сионистского режима из-за разрушительных действий премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сказал: «Всё больше стран задумываются о признании катастрофы под названием "Государство Палестина"».

Израильский политик продолжил, объяснив, что многие страны задумываются о признании государства Палестина, и указав на Англию, добавил: «Одна из таких стран — Англия, которая является ключевым и важным членом Совета Безопасности ООН и хочет признать государство Палестина».

Заявления Авигдора Либермана прозвучали в то время, когда многие эксперты, особенно западные, говорят о «начале конца эры Нетаньяху» и «беспрецедентном расколе на оккупированных территориях», ссылаясь на внутренние потрясения в Израиле.

В этой связи лондонская газета Guardian в своём последнем номере написала: «Реальная угроза Израилю — это усталость и разочарование на внутреннем фронте, а не внешние угрозы».

Кроме того, опубликованные отчёты и мнения аналитиков показывают, что самым большим поражением Израиля после недавней агрессии против Ирана, помимо военного и дипломатического поражения на мировой арене, является крах внутреннего единства, недоверие и политический хаос на оккупированных территориях.

В этой связи ивритоязычная газета «Калькалист» сообщила в прошлую среду о провале плана кабинета министров Нетаньяху по восстановлению территорий, пострадавших в результате ракетных ударов Исламской Республики Иран по оккупированным территориям, и написала: «В заключительном докладе группы израильского режима, подготовившей план восстановления, говорится, что этот план не будет реализован».

Сионистская газета добавила: «Это означает, что у пострадавших израильских поселенцев теперь нет альтернативы, и они оказались в затруднительном положении в условиях неопределенности относительно того, как израильский кабинет министров будет действовать, чтобы помочь им».

После агрессии сионистского режима против Ирана 23 июня 2025 года, в ходе которой были атакованы военные и гражданские объекты и погибло множество командиров, гражданских лиц и учёных-атомщиков, Исламская Республика Иран объявила о начале операции «Правдивое обещание 3» и успешно завершила ракетный обстрел оккупированных территорий, нанеся сионистам огромные потери.