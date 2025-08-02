От продолжения агрессии сионистского режима в Ливане, Сирии и секторе Газа до йеменского ответа беспилотниками

Яхья Сари, представитель йеменских вооружённых сил, заявил, что йеменская армия атаковала позиции сионистского режима на оккупированных территориях пятью беспилотниками в три этапа.

Как сообщает Pars Today, он сообщил, что в ходе первой атаки два беспилотника поразили чувствительную цель в Яффо. Во время второй атаки два беспилотника атаковали военный центр в Ашкелоне, а в ходе третьей операции беспилотник атаковал военный объект в районе Негев. В заявлении йеменской армии народы арабских и исламских стран призвали выполнить свой долг по защите палестинского народа и осудить преступления сионистов, выйдя на улицы в ближайшие дни.

База сирийской армии в Латакии под обстрелом авиаударов сионистов

Местные сирийские источники сообщили об авиаударе по позициям «107-й бригады» сирийской армии в провинции Латакия на юго-западе страны. Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что атака произошла в деревне Зама, расположенной на южной окраине города Джабла в провинции Латакия. После атаки по всему району раздался громкий взрыв. Гражданские источники в Эс-Сувейде сообщили, что израильские беспилотники и разведывательные самолеты продолжали беспрерывно летать над югом Сирии в течение нескольких часов.

Атака сионистского режима Израиля на город на юге Ливана

Ливанские источники сообщили об израильских артиллерийских обстрелах пограничного города Айта-эш-Шааб на юге Ливана. По данным телеканала Al-Mayadeen, нападение произошло в ходе продолжающихся столкновений между силами сопротивления и сионистской армией в приграничных районах южного Ливана.

Ещё 104 палестинца погибли в результате израильских атак

Министерство здравоохранения Газы объявило, что за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены 104 погибших и 399 раненых. Среди тех, кто находился на месте происшествия для получения гуманитарной помощи, были 60 погибших. Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 60 138 человек, а число раненых — 142 269.

Мученичество палестинского заключённого в сионистской тюрьме

Палестинская организация «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) объявила: 60-летний Сайель Абу Наср, заключённый в секторе Газа, арестованный в 2023 году в тяжёлых и оскорбительных условиях, принял мученическую смерть. Его мученическая смерть – очередное преступление в черной истории преступлений сионистского режима против заключенных и детей палестинского народа.

Движение отметило:" Мы вновь предупреждаем об опасном характере катастрофического положения заключенных в тюрьмах сионистского режима. Палестинские заключенные лишены самых элементарных потребностей и прав, включая воду, еду и одежду, а сионистский режим использует их пренебрежение к их медицинским проблемам и лечению, как инструмент для их постепенного уничтожения".