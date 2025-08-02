«Запах жженого пороха всё ещё витает в воздухе… Годы исследований за одну ночь обратились в пепел; это была не лаборатория, а бьющееся сердце израильских технологий».

Вот слова Алона Чена, главы Института науки и технологий имени Вейцмана, описывающие руины института. В документальном фильме, показанном на израильском телеканале Channel 12, он сказал: «Иранский ракетный удар по институту Вейцмана принёс множество разрушений; здесь до сих пор пахнет жженым порохом; творение израильских учёных сгорело и разрушилось; многолетние исследования были уничтожены; мы испытываем чувство печали и отчаяния, слёзы и рыдания!»

Лицо Алона Чена, искаженное выражением лица, на фоне руин и разрушений наглядно отражает глубокий шок, постигший научную и силовую систему сионистского режима.

Его фраза: «Иран уничтожил маяк израильской науки; плод труда израильских учёных сгорел и разрушился», была не просто эмоциональным признанием локальной катастрофы, но и горьким признанием упадка одного из стратегических столпов безопасности и могущества израильского режима в региональном масштабе.

Институт им.Вейцмана, представленный в официальной тель-авивской риторике, как символ научного прогресса Израиля, был неотъемлемой частью производственной цепочки жёсткой и мягкой силы сионистского режима, которая охватывала как биологические и кибернетические исследования, так и технологии двойного назначения, обслуживавшие военную промышленность и разведывательные подразделения, такие как подразделение 8200 сионистской армии Израиля.

По словам Йоэля Гузанского, исследователя Израильского института национальной безопасности (INSS), этот центр считался «стратегическим ядром качественного превосходства Израиля в будущих войнах», а не просто научным учреждением. Точная и целенаправленная атака Ирана на этот центр не была эмоциональной или театральной реакцией. Нападение было преднамеренным и разумным действием в рамках иранской доктрины когнитивного сдерживания. Согласно этой доктрине, инфраструктуры, которые, несмотря на свою гражданскую сущность, играют роль в процессе проектирования, разработки и поддержки военной машины и оккупации, исключаются из сферы действия иммунитета и становятся законными целями ответных мер сдерживания.

Атака на Институт им.Вейцмана стала провалом ментальной архитектуры и крахом стратегического нарратива. Нарратива, в котором Израиль десятилетиями, используя западные научные и технологические сети, представлял своё технологическое превосходство как гарант национальной безопасности и защиту от региональных угроз. Некоторые западные СМИ недвусмысленно указывали на это развитие событий.

В репортаже Euronews Вейцман был назван «основой израильских технологий двойного назначения» и подчёркнута важная роль центра в передаче научных достижений военно-разведывательным проектам. Газета The Guardian, ссылаясь на крах израильской доктрины одностороннего сдерживания, назвала иранскую атаку «крахом мифа о неуязвимости израильской «мягкой» инфраструктуры».

Аналитики таких изданий, как New Yorker и Associated Press, также признали, что впервые в истории Израиль получил стратегический удар, который не только повредил его военную инфраструктуру, но и пошатнул эпистемические основы его «мягкой силы».

Институт Брукингса в аналитическом исследовании под названием «Крах мягкой силы Израиля; точный удар Ирана по научной столице Тель-Авива» подчеркивает, что эта атака была нанесена не просто по исследовательскому центру, а в самое сердце мягкой силы Израиля, которая годами формировалась благодаря таким проектам, как научные инновации, технологическая дипломатия и научное сотрудничество с Европой и США.

Институт Брукингса предупредил, что Израиль вступает в стадию, когда «теневые войны» больше не будут оставаться в безопасности под защитой «научных и гражданских убежищ». Корпорация RAND, ссылаясь на обширное сотрудничество Вейцмана с израильской военной промышленностью, проанализировала, что этот точный удар представляет собой новую модель иранского «умного сдерживания», цели которого не ограничиваются только военной инфраструктурой и станут законной целью везде, где он служит израильской агрессии и гибридной военной машине. RAND оценил атаку как часть «когнитивной и психологической войны Ирана против столпов легитимности Израиля»; война, которая теперь перешла в стадию конкретных и ощутимых операций.

Вашингтонский институт (WINEP) счёл это нападение поворотным моментом в региональных стратегиях Ирана, отметив: «Иран ясно продемонстрировал, что не только ответит симметричным военным ударом на израильскую агрессию против своей жизненно важной инфраструктуры, но и навлечёт на Тель-Авив серьёзные и долгосрочные стратегические издержки, восстановление которых займёт годы». Анализ рисует чёткую картину продолжающейся трансформации; развития, при котором технологическая и научная война фальшивого израильского режима больше не будет продолжаться в вакууме, а ответ Ирана на агрессию будет выходить за рамки чисто военного ответа.