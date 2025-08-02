Министр иностранных дел Ирана: Настаивание на нулевом обогащении означает отказ от соглашения

Сейед Аббас Аракчи, поднимая вопрос о том, почему Соединённые Штаты должны объяснять, почему они напали на нас в разгар переговоров, заявил: "Соединённые Штаты должны гарантировать, что подобное не повторится в будущем".

Как сообщает Pars Today со ссылкой на ИА IRNA, глава иранской дипломатической службы в ходе этой беседы отметил: "Я и Стив Уиткофф, специальный представитель США, обменялись посланиями во время и после войны, и я сказал им, что необходимо найти взаимовыгодное решение для разрешения иранского ядерного кризиса".

Аракчи подчеркнул: «Пока президент США Дональд Трамп требует полного прекращения обогащения урана в Иране, соглашение невозможно, но Вашингтон может выразить свою обеспокоенность путем переговоров. Мы можем вести переговоры, они могут представить свои аргументы, и мы представим свои».

Подчеркнув, что путь к переговорам узок, но не невозможен, он добавил: «Уиткофф пытался убедить его в возможности этого и предложил возобновить переговоры. Но нам нужны реальные меры по укреплению доверия с их стороны, которые должны включать финансовую компенсацию, а также гарантии ненападения на Иран в ходе возобновленных переговоров».

Аракчи, отметив, что его послание несложно, продолжил: «Недавняя атака показала, что военного решения ядерной программы Ирана нет, но можно найти решение путем переговоров. Исламская Республика привержена своей мирной, гражданской ядерной программе, не изменит свою доктрину и уважает 20-летнюю фетву аятоллы Али Хаменеи, лидера Исламской революции, которая запрещает разработку ядерного оружия».

Министр иностранных дел Ирана, отметив, что война лишь усугубила недоверие к президенту США Дональду Трампу, добавил: «Во время своего первого срока Трамп аннулировал ядерное соглашение 2015 года, подписанное Ираном с администрацией Барака Обамы и другими мировыми державами. У Тегерана всё ещё есть возможность обогащать уран. Здания можно восстановить. Оборудование можно заменить, поскольку технологии доступны. У нас есть большое количество учёных и технических специалистов, которые работали на наших объектах. Но когда и как мы возобновим обогащение, зависит от обстоятельств».