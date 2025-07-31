«Хизбалла» начала перестройку «Сил специального назначения «Ридван»; Израиль стремится к политическому давлению

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), в то время как Израиль, используя средства массовой информации и международную дипломатию, угрожает Ливану, «Хизбалла» также, реструктурируя и укрепляя свои «Силы Ридвана», создает основу для восстановления инициативы в ответных действиях. Это происходит на фоне усиления международного политического и дипломатического давления, особенно со стороны США и Франции, чтобы правительство Ливана открыло досье на монополию государственного оружия.

Израиль пытается через средства массовой информации и диалог с международными представителями усилить тон политического давления на Ливан, особенно угрожая прямым военным вмешательством в случае непринятия конкретных решений внутри страны. В отличие от дипломатических усилий, Израиль, используя свои официальные СМИ, проводит политику усиления неофициального давления, чтобы убедить государственные слои Ливана в угрозах.

Сообщается, что Израиль, ускоряя проведение внутренних встреч и направляя сообщения с косвенными угрозами, преследует идею «оказания внешнего давления», чтобы поставить политический режим Ливана перед новой чрезвычайной ситуацией.

В этой обстановке «Хизбалла», применяя поэтапную стратегию, занимается восстановлением потенциала «Сил Ридвана» – своего элитного подразделения; структуры, о подавлении значительного числа сил и вооружений которой Израиль ранее заявлял.

Напротив, между иностранными правительствами – особенно США и Францией – существует относительный консенсус о том, что Ливан должен как можно скорее открыть досье на монополию оружия в государстве, иначе будет реализован заявленный Израилем «скрытый сценарий».

В Ливане внутренние дебаты вращаются вокруг проведения специального заседания правительства с участием всех министров – и возможного отсутствия некоторых шиитских представителей – в ожидании принятия решения о монополизации оружия государством и определения сроков его реализации.

Одновременно ливанские партии, такие как Социалистическая партия, «Ливанские силы» и партия «Катаеб», при дипломатической поддержке Саудовской Аравии пытаются превратить законопроект о монополии оружия в центральный пункт и повестку дня правительства; план, который также поддерживается некоторыми французскими дипломатами.

В рамках этого перекрестного давления высокопоставленные министры правительства Ливана, особенно на заседаниях и в официальных заявлениях, подчеркнули, что без срочного решения относительно полной монополии политического и военного оружия Ливан может столкнуться с нежелательным сценарием, в котором Израиль напрямую примет активную роль в управлении внутренней безопасностью страны или узурпирует ее.

Источник: Ливанская газета «Аль-Ахбар»