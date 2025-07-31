Муфтий Омана высоко оценил мужество йеменцев: Они разбили мифы

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), шейх Ахмед бин Хамад аль-Халили, муфтий Султаната Оман, опубликовал сообщение в социальной сети X, прославляя йеменских героев и называя их беспрецедентными героями, которые сокрушили любой миф.

Он написал: «Мы чтим храбрых и выдающихся героев Йемена, которые сокрушили любой миф и заставили всех врагов отступить. Они по-прежнему преследуют вражеские корабли, где бы они ни находились».

Муфтий Омана добавил: «Браво этим львам, к святыням которых никто не смеет приближаться. Пусть Аллах приумножит их стойкость, стабильность, силу и отвагу, разрешит их трудности и дарует им блестящую победу».

Шейх аль-Халили в заключение подчеркнул: «И Аллах Всемогущ над всеми делами. Он дает величие кому пожелает и унижает кого пожелает. Добро в Его руке, и Он Всемогущ над всем. Власть и хвала принадлежат только Ему. Мы просим Аллаха, чтобы вскоре, их руками и руками других героических борцов, Он даровал блестящую победу».