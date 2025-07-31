Калибаф: Иран решительно защитил свою землю и свой народ

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Мохаммад Багер Калибаф, председатель Исламского консультативного совета, заявил сегодня в полдень в среду на шестой конференции председателей парламентов мира в Женеве: «Сегодня мы собрались в Женеве для диалога по вопросу многосторонности во имя мира и справедливости, в то время как эти идеалы целенаправленно и постоянно ослабляются, а авторитет международных институтов снижается».

Полный текст выступления председателя Исламского консультативного совета следующий:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Уважаемые председатели парламентов, дамы и господа; Сегодня мы собрались в Женеве для обсуждения вопроса многосторонности во имя мира и справедливости, в то время как эти идеалы целенаправленно и постоянно ослабляются, а авторитет международных институтов снижается.

Исламская Республика Иран недавно стала объектом явной военной агрессии со стороны сионистского режима; нападение, которое было совершено при поддержке и содействии Соединенных Штатов. В этих нападениях около одной тысячи ста иранских граждан, включая четырнадцать выдающихся ученых и десятки женщин и детей, погибли мученической смертью, и тысячи получили ранения.

В этих нападениях наши мирные ядерные объекты, которые регулярно находились под наблюдением Международного агентства по атомной энергии, были атакованы. Агентство даже не соизволило осудить это незаконное действие, тем самым легитимизируя это нападение и положив конец политике нераспространения.

Эта агрессия произошла не после провала дипломатического процесса, а прямо в разгар политических переговоров. Иран присутствовал за столом переговоров и был привержен диалогу; но именно агрессоры опрокинули стол переговоров и выбрали путь конфликта.

В ответ на эту агрессию Иран решительно защитил свою землю и свой народ. Наш народ, стойкий, единый и гордый, выстоял, и все увидели, что Иран дал сокрушительный ответ сионистскому режиму, и небо оккупированных территорий было пробито, а агрессоры были вынуждены запросить прекращение огня.

Агрессивное действие сионистского режима, которое было преднамеренным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, было осуждено ста двадцатью странами мира, но меньшее, но высокомерное число сторонников сионистов не позволило международным организациям принять решительные меры для наказания преступного Израиля. Знаете ли вы, каковы будут последствия безнаказанности сионистского режима?

Безнаказанность таких агрессий не только ставит под сомнение легитимность международной системы, но и несет опасный сигнал для глобального мира и мотивирует агрессора к расширению своих преступлений.

Институты, которые должны быть хранителями мира, молчат перед лицом агрессии и оккупации. Механизмы, которые должны гарантировать справедливость, фактически обвиняют жертв и обеспечивают безнаказанность агрессоров, а структуры, которые должны быть нейтральными и независимыми, часто становятся инструментами политической эксплуатации определенных держав.

Сегодня та же самая разрушительная сила продолжает свое разрушение и агрессию. В Газе более шестидесяти тысяч палестинцев погибли в результате геноцида, устроенного сионистами. В Ливане и Сирии также продолжаются воздушные атаки сионистского режима, которые приводят к перемещению семей и нацелены на инфраструктуру. Только в прошлом месяце более шестисот человек, в основном женщины и дети, были убиты в очередях за едой. Сионисты используют голод и голодомор как оружие массового уничтожения. Публикация изображений голодающих детей Газы вызывает всеобщее порицание. Газа сегодня — музей преступлений человечества и лаборатория испытаний технологий убийства; Газа сегодня — это место, где право на жизнь наказывается пулями и голодом; потому что, по словам министра обороны режима апартеида Израиля, они считают палестинцев «человекоподобными животными», которым нельзя разрешать получать воду и пищу.

Газа — это не просто точка на карте, а центр испытаний человеческой совести. Мы не должны быть зрителями геноцида в Газе; вместо этого мы должны остановить нацистов XXI века, пока не стало слишком поздно. Благодарю за внимание».