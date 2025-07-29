Большинство финских партий поддерживают признание палестинского государства

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Социал-демократическая партия Финляндии ужесточила свою позицию по палестинскому вопросу с мая, и председатель парламентской группы партии Тийтти Топпурайнен заявил: «Если Финляндия не сделает этого до того, как решение Франции о признании палестинского государства на сентябрьской сессии ООН этой осенью станет официальным, она, несомненно, окажется на неправильной стороне истории».

По сообщению информационного агентства «Анатолия», Партия Национальной коалиции и Шведская народная партия Финляндии также поддержали признание палестинского государства, но предпочитают более медленные сроки.

Председатель парламентской группы Партии Национальной коалиции Финляндии также сказал: «Это признание должно быть сделано в то время, когда оно наилучшим образом способствует стабильности, миру и безопасности в регионе и является частью более широкой структуры, которая способствует безопасности обеих сторон. Неотложная задача — уменьшить острый гуманитарный кризис в Газе».

Партия «Истинные финны» и «Христианские демократы» выступают против признания палестинского государства.

Председатель парламентской группы партии «Истинные финны» сказал по этому поводу: «В настоящее время в этом регионе нет необходимых условий для модели двух государств».

Партия зеленых также осудила реакцию правительства Финляндии на ситуацию в Газе, и председатель парламентской группы этой партии сказал: «Бездействие и осторожность правительства перед лицом геноцида в Газе останутся отвратительным пятном в истории Финляндии».

В пятницу президент Финляндии Александр Стубб назвал ситуацию в Газе «все более бесчеловечной», а «голод, созданный руками человека», — «плачевным и позорным».

Дискуссии о признании палестинского государства вновь усилились после заявления Франции о его официальном признании на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.