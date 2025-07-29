Иран предупреждает израильский режим о попытке отделения южных провинций Сирии

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), представитель Ирана при ООН заявил: «Недавние нападения сионистского режима на Дамаск и южную часть Сирии являются вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Сирии, подрывают существующий политический процесс и затрудняют диалог».

Амир Саид Иравани, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций, выступил с заявлением, в котором предупредил о «опасной повестке дня сионистского режима по отделению южных провинций Сирии».

Он подчеркнул, что «недавние воздушные удары сионистского режима и его агрессивные действия против Дамаска и южной части Сирии являются не только вопиющим нарушением международного права и серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, но и подрывают хрупкий существующий политический процесс и усложняют усилия по диалогу и достижению решения».

Текст выступления Иравани выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Спасибо, господин Председатель.

Я хотел бы поблагодарить г-на Педерсена, Специального посланника Генерального секретаря, и г-жу Вуосорно, директора Отдела операций и поддержки Управления по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций, за их всеобъемлющие и проясняющие доклады. Что касается ситуации в Сирии, я хотел бы подчеркнуть следующие моменты:

Во-первых, Исламская Республика Иран вновь подтверждает свою твердую и непоколебимую приверженность суверенитету, национальному единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Мы решительно выступаем против любых попыток, как прямых, так и косвенных, направленных на подрыв национального суверенитета Сирии или расчленение ее территории. В этом контексте мы предупреждаем об опасной и дестабилизирующей повестке дня израильского режима по отделению южных провинций Сирии от суверенитета центрального правительства. Такие незаконные действия являются вопиющим нарушением международного права, Устава Организации Объединенных Наций и резолюций Совета Безопасности и представляют собой серьезную угрозу для стабильности региона. Этот Совет должен решительно отвергнуть такие планы и подтвердить свою приверженность принципам, изложенным в Уставе Организации Объединенных Наций.

Во-вторых, мы выражаем глубокую озабоченность недавними насильственными столкновениями в Ас-Сувейде, которые привели к гибели мирных жителей и повреждению жизненно важной инфраструктуры. Исламская Республика Иран поддерживает усилия временного правительства Сирии по восстановлению стабильности и призывает к проведению быстрого, прозрачного и соответствующего принципам верховенства закона расследования по этому вопросу. Мы также принимаем к сведению сообщения о массовых убийствах алавитов в провинциях Латакия и Тартус. Обеспечение ответственности за эти преступления также является необходимым. Мы подчеркиваем, что справедливость в отношении обоих случаев, как насильственных столкновений в Ас-Сувейде, так и нападений на алавитские общины в прибрежных районах, должна быть достигнута посредством авторитетных механизмов, независимых от внешнего вмешательства и свободных от политических злоупотреблений.

В-третьих, мы призываем к полному уважению прав всех меньшинств и разрешению внутренних разногласий посредством всеобъемлющего диалога. Межконфессиональное насилие подрывает общественное доверие к процессу политического перехода; процессу, который должен оставаться всеобъемлющим, национальным и принадлежать народу Сирии. Единая и инклюзивная Сирия является основным условием для прочного мира и долгосрочной стабильности [в этой стране].

В-четвертых, недавние воздушные удары сионистского режима и его агрессивные действия против Дамаска и южной части Сирии являются не только вопиющим нарушением международного права и серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, но и подрывают хрупкий существующий политический процесс и усложняют усилия по диалогу и достижению решения. Незаконная оккупация сирийских Голанских высот сионистским режимом и продолжающееся нарушение им резолюций Совета Безопасности должны быть прекращены. Этот Совет не может оставаться равнодушным к таким агрессиям.

В-пятых, что касается гуманитарной ситуации, мы выражаем глубокую озабоченность по поводу ухудшения ситуации в Сувейде и других регионах. Нехватка продовольствия, воды, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости вызывает серьезную тревогу. Мы высоко ценим усилия Управления по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций, агентств ООН и гуманитарных партнеров по оказанию жизненно важной помощи. Мы призываем все страны-доноры щедро содействовать приоритетам гуманитарной помощи Сирии в 2025 году, особенно с учетом острой нехватки финансовых ресурсов. Вызывает глубокую озабоченность тот факт, что только 36,6% Программы гуманитарной помощи Сирии на 2024 год было профинансировано.

В-шестых, мы приветствуем все шаги, направленные на отмену незаконных и односторонних санкций, наложенных на народ Сирии. Эти неправомерные действия серьезно усугубили гуманитарный кризис, нарушили усилия по восстановлению и парализовали процесс экономического восстановления. Отмена этих санкций необходима для обеспечения возможности восстановления Сирии и создания благоприятных условий для безопасного и достойного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. Однако отмена санкций не должна использоваться в качестве инструмента политического давления или обусловливаться вмешательством во внутренние дела Сирии.

В-седьмых, сирийский кризис не имеет военного решения. Единственный возможный путь вперед — это политический процесс под руководством Сирии, который будет осуществляться при содействии Организации Объединенных Наций и на основе основополагающих принципов, изложенных в Резолюции 2254. Мы поддерживаем продолжение всеобъемлющего диалога, который обеспечивает уважение суверенитета Сирии, ее национальных институтов и способствует примирению между всеми слоями общества. Исламская Республика Иран по-прежнему полностью привержена конструктивному сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и региональными партнерами для поддержки мира, справедливости и полного восстановления Сирии, свободной от оккупации, терроризма и внешнего вмешательства.

