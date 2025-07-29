Amnesty International: Сирийские власти не расследуют похищения алавитских женщин

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), Amnesty International в понедельник призвала сирийские власти начать немедленное и всеобъемлющее расследование серии похищений алавитских женщин и девочек.

Amnesty International подчеркнула, что правительство не в состоянии защитить их или привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях на фоне эскалации социального насилия.

По данным организации, с февраля 2025 года она получила достоверные сообщения о похищении по меньшей мере 36 алавитских женщин и девочек в возрасте от трех до 40 лет в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама. Организация непосредственно задокументировала восемь случаев, включая похищение пяти женщин и трех девочек в возрасте до 18 лет.

«Сирийские власти не предотвращают нарушения прав женщин и девочек и почти во всех зарегистрированных случаях не смогли провести эффективное расследование или принять какие-либо меры для привлечения виновных к ответственности», — заявила Агнес Калламар, генеральный секретарь организации.

Она сказала: «Недавняя волна похищений вызвала повсеместный ужас среди алавитской общины; общины, которая ранее также страдала от кровавых массовых убийств».

Она добавила, что некоторые семьи предоставили властям доказательства и информацию о личности похищенных или возможных местах их содержания, но эти доказательства были проигнорированы или поставлены под сомнение, а в некоторых случаях сотрудники службы безопасности обвиняли семьи похищенных.

Организация сообщила: Некоторые из похищенных женщин были избиты, и от их семей требовали выкуп в размере до 14 000 долларов. Несмотря на оплату, похищенные не были освобождены. По крайней мере в трех случаях, включая одну несовершеннолетнюю девочку, были вынуждены вступить в принудительный брак. В показаниях, собранных организацией от активистов и журналистов, они подтвердили похищение еще 28 женщин и девочек, половина из которых была освобождена, в то время как судьба остальных неизвестна.

Amnesty International отметила, что голосовые сообщения и фотографии, отправленные похитителями своим семьям, показывают признаки физического насилия над некоторыми жертвами. Также задокументированы два случая, когда похищенные замужние женщины были вынуждены подать на развод, что поднимает вопрос о возможном принудительном браке.

Организация заявила, что в одном случае видео показало, как несовершеннолетней девочке обрили волосы после того, как она отказалась выйти замуж за своего похитителя, что является еще одним свидетельством унижения и жестокого обращения с ней.

Калламар подчеркнула, что некоторые из этих действий могут привести к торговле людьми, принудительным бракам и пыткам, что является явным нарушением международного права.

Она призвала правительство Сирии принять срочные меры для выяснения судьбы похищенных, оказать полную поддержку их семьям и обеспечить прозрачные и независимые расследования. Организация заявила, что «женщины и девочки в Сирии имеют право жить без страха насилия и преследований. Любое бездействие правительства является прямым нарушением прав человека».

Фадель Абдулгани, директор Сирийской сети по правам человека, прокомментировал доклад Amnesty International для Al-Araby Al-Jadeed: «Когда доклады публикуются авторитетными международными правозащитными организациями, такими как Amnesty International и Human Rights Watch, мы должны уделять им особое внимание. Это организации, известные своей компетентностью и следующие строгим протоколам документирования и проверки. Их стандарты даже выше, чем те, которые используются некоторыми СМИ или в следственных отчетах. Это их область специализации, и их честность и беспристрастность нельзя легко оспорить ни в их рабочих механизмах, ни в их источниках финансирования. Они критикуют все стороны, включая страны, которые их поддерживают, чтобы сохранить свою достоверность и независимость».

Абдулгани призвал сирийские власти серьезно отнестись к докладу Amnesty International и начать официальное расследование упомянутых в нем случаев. Он добавил: «Власти должны связаться с Amnesty International, запросить копии документов и назначить официальный орган, такой как Министерство социальных дел или специализированный комитет, для расследования этих случаев. Такие правозащитные организации облегчают работу Генеральной прокуратуры и предоставляют ей готовую базу данных для расследования и привлечения к ответственности».

Абдулгани раскритиковал комитет по установлению фактов, созданный правительством для расследования событий на побережье, который ранее заявлял, что не получал сообщений о похищениях.

Он сказал: «Неясно, пренебрег ли этот комитет документированием этих случаев из-за отсутствия работы над ними, или он столкнулся с логистическими проблемами или вызовами, которые помешали ему это сделать. Его возможности ограничены, и ему, возможно, не были предоставлены достаточные полномочия или ресурсы. Должны быть учтены условия и контекст, в котором действовал этот комитет».

Абдулгани отметил, что Сирийская сеть по правам человека действительно получала признаки и свидетельства похищений, но не смогла полностью отследить и задокументировать их из-за «серьезных финансовых проблем», которые ограничили ее возможности по охвату различных регионов Сирии и сократили количество исследователей, работающих в сети в этом году.

Абдулгани подчеркнул, что «если надежная международная организация, такая как Amnesty International, документирует эти случаи, наши усилия станут излишними. Самое главное, что сообщение получено и пробел заполнен. Сирийские власти теперь должны действовать на основании этого доклада, привлечь виновных к ответственности и прозрачно объявить об этом общественности. Они также должны поблагодарить Amnesty International за эти усилия, которые служат справедливости и правам человека. Это то, что делают демократические страны и учреждения, которые уважают своих граждан».