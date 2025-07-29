Генерал-майор Мусави: Мы не доверяем обещаниям и обязательствам США и сионистов

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), министр обороны Республики Таджикистан генерал-майор «Имам Али Саберзаде» провел телефонный разговор с главой Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором «Сайедом Абдулрахимом Мусави».

В ходе этого разговора генерал-майор Мусави поблагодарил Республику Таджикистан за поддержку Ирана в навязанной 12-дневной войне и сказал: «Мученик генерал-лейтенант Багери всегда проявлял особое внимание и заботу о Республике Таджикистан и подчеркивал развитие двусторонних отношений между вооруженными силами Ирана и Таджикистана, и на этом пути были предприняты позитивные и эффективные шаги, и я продолжу этот путь».

Он продолжил, доложив о ходе навязанной 12-дневной войны США и сионистского режима с Ираном, и отметил: «Этим бесстыдным преступлением врага миру было доказано, что, несмотря на то, что США и сионистский режим-детоубийца не придерживались никаких международных принципов и норм и сражались со всей своей мощью 12 дней с вооруженными силами Ирана, они не достигли своих целей и получили тяжелые удары, и по этой причине они запросили прекращение огня, чтобы спасти сионистский режим».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил в заключение сказал: «Мы ни в коем случае не доверяем обещаниям и обязательствам американцев и сионистов и полностью готовы решительно противостоять их возможным новым злодеяниям».

Генерал-майор Саберзаде, поздравляя и желая успехов генерал-майору Мусави как новому начальнику Генерального штаба Вооруженных сил, подчеркнул: «Мученическая смерть мученика генерал-лейтенанта Багери и других командующих Вооруженными силами, а также невинных граждан Ирана является большим горем для правительства, народа и Вооруженных сил Республики Таджикистан, и примите наши соболезнования в связи с потерей этих дорогих людей».

Министр обороны Таджикистана, подчеркивая глубокие культурные, языковые и исторические общности двух стран, назвал отношения между Таджикистаном и Ираном основанными на братстве и сказал: «Правительство и народ Республики Таджикистан считают народ Ирана своими друзьями и принимают их как настоящих братьев».