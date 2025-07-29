Значительный рост преступлений против мусульман в Австралии

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), новостной канал SBS сообщил, что с 7 октября 2023 года, то есть с начала войны Израиля против Газы, в Австралии наблюдается значительный рост инцидентов против мусульман, причем женщины и девушки-мусульманки страдают больше, чем другие.

В отчете приводится цитата Норы Амат, исполнительного директора Регистра исламофобии Австралии, которая заявила, что женщины и девушки составляют около 75% жертв, в то время как большинство виновников этих инцидентов — немусульманские мужчины.

Амат говорит: «Политическая риторика очень важна для увеличения или уменьшения числа сообщаемых нам инцидентов; мы говорим о тысячах и тысячах инцидентов. Многие мусульманские женщины, носящие хиджаб, считают, что хиджаб является основным фактором исламофобских столкновений в Австралии». В марте отчет об исламофобии в Австралии показал резкий рост нападений, оскорблений и угроз, основанный на сообщениях, зарегистрированных в Регистре исламофобии в период с января 2023 года по ноябрь 2024 года.

Исследователи из университетов Монаша и Дикина проанализировали более 600 личных и онлайн-инцидентов и обнаружили, что мусульманские женщины в основном были основными жертвами.

Согласно результатам этого исследования, мусульманские женщины оказались наиболее уязвимыми перед этой несправедливостью, сталкиваясь с расизмом, дискриминацией и насмешками, связанными с их внешностью.

В прошлом месяце другой отчет под названием «Регистр исламофобии Австралии» показал тревожный рост нападений и угроз против мусульман, особенно после недавних конфликтов на Ближнем Востоке. Некоторые улицы стали ареной оскорблений и прямого нападения на мусульманских женщин и девушек.

В отчете указывается, что 60% физических нападений и 79% словесных нападений были направлены против мусульманских женщин и девушек, что свидетельствует о том, какого уровня достиг уровень ненависти к мусульманам.