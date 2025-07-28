Папа Римский глубоко обеспокоен ситуацией в Газе!

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), лидер католиков мира относительно плачевной ситуации и систематической резни, совершаемой сионистским режимом в этом регионе, заявил: «Я с глубокой обеспокоенностью слежу за крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе. Народ Газы подвергается насилию и смерти из-за голода».

Роберт Провост, наряду с призывом к прекращению огня в Газе и освобождению сионистских пленных, потребовал беспрепятственного доступа жителей Газы к гуманитарной помощи.

Эти слова Папы Льва XIV были произнесены во время его традиционной воскресной молитвы из окна его кабинета с видом на площадь Святого Петра, где он говорил о положении в секторе Газа.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, опубликованным в воскресенье, число погибших от голода и недоедания с 7 октября 2023 года достигло 133 палестинцев, включая 87 детей.

Катастрофическая ситуация в Газе, на фоне молчания международных кругов и бездействия правозащитных организаций, лишь с бесплодными заявлениями и демонстрацией сочувствия к страданиям женщин и детей этого региона, усугубляется с каждым днем.