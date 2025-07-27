Тихое распространение ИГИЛ в Африке: Угроза, выходящая за рамки границ для глобальной безопасности

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Эфиопская служба безопасности и разведки в середине июля текущего года неожиданно объявила об аресте 82 человек по подозрению в принадлежности к ИГИЛ в различных регионах страны; это вновь привлекает внимание к растущей активности этой группировки в Восточной Африке.

Хотя деятельность ИГИЛ в африканском Сахеле стала постоянной темой в глобальной повестке дня безопасности, Восточная Африка также является домом для активных филиалов этой группировки в нескольких странах, которые сами превратились в базу для расширения влияния в прилегающих районах. Это увеличивает риск деятельности ИГИЛ как угрозы региональной стабильности.

Смещение фокуса ИГИЛ в сторону Африки

Серьезные поражения ИГИЛ в своих основных базах в Сирии и Ираке стали поворотным моментом в ее стратегии расширения и привели к тому, что руководство группировки обратилось к географическим регионам, более удаленным от ее прежних центров деятельности. Оценка, опубликованная "Международным центром по борьбе с терроризмом" в Гааге, показывает, что с 2019 года ИГИЛ претерпела фундаментальные структурные и операционные изменения и теперь опирается на динамичную сеть региональных филиалов, которые действуют с беспрецедентной степенью независимости. Группировка также движется к неиерархической структуре и децентрализованным операциям, чтобы повысить свою гибкость и долговечность.

В связи с этим африканский континент стал одним из основных центров внимания ИГИЛ. «Бретт Холмгрен», глава "Национального контртеррористического центра США", предупредил об этом: ИГИЛ явно отдала приоритет Африке. Угроза ИГИЛ в Африке может стать одной из самых больших долгосрочных угроз для интересов США.

ИГИЛ в Сомали

Несмотря на быстрый рост ИГИЛ в регионе Сахеля, Восточная Африка, особенно Сомали, также предоставила благоприятную почву для деятельности этой группировки. Анализ «Мустафы Хасана» — эксперта по безопасности и миростроительству — показывает, что Сомали со своей слабой системой управления, глубоко укоренившимися племенными расколами и стратегическим положением, создала подходящую среду для ИГИЛ. Согласно отчету "Вашингтонского института по политике на Ближнем Востоке", эти характеристики сделали Сомали одним из приоритетов расширения ИГИЛ. Кроме того, близость страны к Йемену и Красному морю обеспечивает логистические преимущества для операций и контрабанды.

Слабый централизованный контроль и экономический кризис создали возможности для вербовки и создания баз. ИГИЛ, используя эти условия, превращает Сомали в один из своих основных центров деятельности в Восточной Африке и расширила свое влияние, интегрируясь в местные вооруженные группировки и предоставляя финансовую и стратегическую поддержку.

В 2015 году отколовшаяся от группы «Аш-Шабаб» (связанной с «Аль-Каидой») группировка ИГИЛ в Сомали была официально признана ИГИЛ в 2018 году как сомалийское отделение. Основная деятельность этого отделения сосредоточена в регионе Бари в штате Пунтленд, который является горным и имеет слабое управление.

Оценки численности сил ИГИЛ в Сомали разнятся; некоторые американские источники оценивают ее в 700-1500 человек, в то время как Центр «Софан» считает, что эта цифра составляет около 1000 человек. Группировке недавно удалось привлечь и иностранных боевиков. Ключевые лидеры этого отделения включают Абдулкадира Момина (основателя и лидера сомалийского отделения), Абдулрахмана Фахи Ису (командующего операциями) и Абдулвали Мохамеда Юсуфа (руководителя по финансовым вопросам). Последний был объявлен Министерством финансов США террористом.

ИГИЛ в Демократической Республике Конго

Филиал ИГИЛ в Конго происходит из повстанческой группы "Объединенные демократические силы" (ADF), имеющей корни в Уганде, и использует восточную часть Конго в качестве базы. В 2017 году одно из основных отделений этой группы присягнуло ИГИЛ. В 2019 году лидеры ИГИЛ в Сирии признали эту группу официальным отделением ИГИЛ в Конго под командованием Муссы Балуко. Некоторые исследователи считают этот филиал частью более крупного филиала ИГИЛ в Центральной Африке.

Эта группа действует в основном в провинциях «Северное Киву» и «Итури» на востоке Конго, и ее операции распространились и на Уганду. По официальным оценкам, численность членов этого отделения составляет от 500 до 1500 человек.

Согласно отчету Государственного департамента США, члены этой группы были завербованы из различных стран, таких как Бурунди, Танзания, Сомали и Кения, но треть членов (включая лидеров) являются угандийцами. В марте 2021 года Государственный департамент США объявил эту группу иностранной террористической организацией, а ее лидера — глобальным террористом.

ИГИЛ в Мозамбике

Согласно отчету инициативы "Расположение и события вооруженных конфликтов", филиал ИГИЛ в Мозамбике появился в октябре 2017 года под местными названиями «Аль-Сунна валь-Джамаа» или «Харакат аш-Шабаб» и получил известность благодаря широкому применению насилия. Хотя эта группа с 2018 года считалась частью «ИГИЛ в Центральной Африке», в 2022 году она была признана независимым филиалом.

Корни этой группы восходят к салафитским джихадистским сетям Восточной Африки, которые действовали на севере Мозамбика с 2007 года.

ИГИЛ в Мозамбике действует в основном в провинции «Кабо Дельгадо» на севере страны, особенно в районах Макомиа, Мосимбоа-да-Прая и Пальма. Оценки численности сил этого отделения варьируются от 300 до 1000 человек; при этом в 2020 году их число оценивалось примерно в 2500 человек. Причина такого сокращения заключается в интенсивности военных операций против них.

Стратегии вербовки и операций ИГИЛ

Филиалы ИГИЛ в Восточной Африке используют различные методы для вербовки. В Мозамбике эта группа в основном привлекает недовольных молодых людей из этнических групп «Мвани» и «Макуа», используя социальные недовольства, бедность, этническую и религиозную дискриминацию.

В Сомали эта группа смешивает концепции «хиджры», «маддада» и «тамкина» и представляет эту страну как безопасную землю для миграции иностранных боевиков. ИГИЛ также следует аналогичным моделям в других регионах: проникновение в существующие повстанческие группы, использование пробелов в безопасности и привлечение иностранных боевиков со схожими идеологическими убеждениями.

Экономическая роль и финансовые ресурсы ИГИЛ в Африке

С отступлением ИГИЛ с Ближнего Востока африканские филиалы сыграли более значительную роль в ее финансировании. Среди них сомалийский филиал считается одним из наиболее прибыльных.

Согласно отчету Центра по борьбе с терроризмом (CTC), этот филиал в 2022 году получил около 6 миллионов долларов дохода, часть которых была потрачена на планирование и осуществление нападений на компании, которые не заплатили выкуп.

Центр «Софан» также называет ИГИЛ в Сомали одним из ключевых звеньев в глобальной финансовой цепочке этой группы. Офис «Аль-Каррар» в этом филиале отвечает за управление финансовыми ресурсами, логистические операции и отправку доходов в другие филиалы в Африке.

В Конго ИГИЛ получает финансовые ресурсы за счет налогообложения золотых рудников и проектов по ручной добыче.

Согласно отчету Министерства финансов США от февраля 2024 года, ИГИЛ пришло к выводу, что контртеррористическое давление в Африке меньше, чем на Ближнем Востоке, и это привело к увеличению зависимости от африканских ресурсов. Также в этом процессе наблюдается растущее использование цифровых валют вместо наличных.

Последствия деятельности ИГИЛ в Восточной Африке

Увеличение насилия и расширение зон влияния ИГИЛ создали серьезные угрозы безопасности для правительств и обществ Восточной Африки.

Например, отчет Государственного департамента США показывает, что активность ИГИЛ в Конго увеличилась примерно на 210% в период с 2020 по 2022 год, и их трансграничные действия являются одними из самых опасных последствий.

В этом контексте Эфиопия является ярким примером; там сотрудники службы безопасности сообщили о выявлении 82 членов ИГИЛ, которые прошли обучение в Пунтленде, Сомали. Эти лица участвовали в логистических, финансовых, разведывательных операциях и вербовке в Эфиопии.

На политическом уровне деятельность ИГИЛ приводит к ослаблению авторитета правительств и злоупотреблению пробелами в безопасности для создания альтернативных структур; это, помимо разрушения процесса нациестроительства, серьезно угрожает стабильности региона.