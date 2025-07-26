Ирландия и Испания поддержали Францию в признании Палестины

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) — ABNA — Испания и Ирландия приветствовали решение Франции о признании Палестины в качестве независимого государства. Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в социальной сети X: «Я приветствую поддержку Францией Испании и других европейских стран в признании государства Палестина».

Он предупредил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уничтожает решение о двух государствах, и подчеркнул: «Это решение является единственным возможным путем к миру».

С другой стороны, Саймон Харрис, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ирландии, в аналогичном посте приветствовал заявление Эммануэля Макрона, назвав его «важным вкладом в реализацию решения о двух государствах». Харрис добавил: «Эта мера создает прочную основу для мира и безопасности израильтян и палестинцев».

Макрон, президент Франции, также заявил, что Париж официально признает Палестину в сентябре 2025 года на Генеральной Ассамблее ООН. Он написал в сети X: «Мир возможен, и это решение продиктовано исторической приверженностью Франции устойчивому и справедливому миру на Ближнем Востоке». Макрон также призвал к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению сионистских пленных и доставке гуманитарной помощи.

Однако Германия по-прежнему выступает против признания Палестины, полагая, что этот шаг «пошлет неверный сигнал». При этом такие страны, как Ирландия, Испания и Швеция, ранее официально поддерживали Палестину.

