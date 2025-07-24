Совет шиитских улемов Америки осудил заговор против мечети в Иллинойсе

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна), Совет мусульманских шиитских улемов Америки выступил с заявлением, осуждающим недавний заговор против мечети в штате Иллинойс и призывающим к сохранению единства среди мусульман и поддержке правоохранительными органами религиозных объектов.

Ссылаясь на обнаружение полицией взрывчатых веществ возле мечети, Совет назвал этот акт «серьезной угрозой религиозной безопасности мусульман» и подчеркнул, что такие инциденты не должны приводить к разногласиям в исламских общинах.

В заявлении Совета говорится, что это нападение направлено не только на конкретное место, но и является нападением на религиозные ценности, свободу вероисповедания и мирное сосуществование. Совет шиитских улемов также призвал местные власти принять надлежащие меры защиты для обеспечения безопасности религиозных объектов.

Совет далее призвал к повышению осведомленности общественности об опасностях разжигания ненависти и исламофобии и попросил мусульман сохранять спокойствие и единство перед лицом таких угроз. Расследование инцидента продолжается, и полиция не предоставила дополнительной информации.