Парламент Израильского режима Проголосовал за План Аннексии Западного берега

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна), со ссылкой на «Аль-Джазиру», Кнессет Израиля (парламент сионистского режима) поддержал предложение об аннексии Западного берега большинством в 71 из 120 депутатов.

Кнессет начал дебаты с целью голосования по законопроекту, который поддерживает призыв к применению суверенитета над оккупированным Западным берегом.

Данный законопроект был представлен несколькими членами правящей коалиции перед уходом Кнессета на летние каникулы.

Ярив Левин, министр юстиции сионистского режима, выразил свою поддержку законопроекту и заявил, что проголосует за его принятие.

Также члены Кнессета от партий «Религиозный сионизм», «Ликуд», «ШАС» и «Наш дом Израиль» заявили о своем несогласии с законопроектом.

Этот законопроект не является обязательным к исполнению законом, а является заявлением о позиции и не обязывает правительство Израиля, которое уполномочено принимать решения такого рода.

Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, в своем выступлении в Кнессете призвал к полному и абсолютному контролю Израиля над сектором Газа на этапе после войны.

Противники законопроекта в Кнессете (парламенте сионистского режима)

В свою очередь, израильские оппоненты раскритиковали проект резолюции.

Один из депутатов от Лейбористской партии заявил, что целью этого проекта является сокрытие провала «кровавого» кабинета Биньямина Нетаньяху на всех фронтах, сокрытие его провала в управлении войной в Газе и предоставление возможности экстремистам уклоняться от военной службы.

Критика арабских депутатов в Кнессете (парламенте сионистского режима)

Объединенный арабский список, от имени своего председателя, Мансура Аббаса, предложил встречный проект, призывающий к созданию палестинского государства рядом с Израилем, с жизнью в безопасности, мире и участии.

Ахмед ат-Тиби, член Кнессета от Объединенного арабского списка, предложил альтернативную резолюцию, призывающую к уважению международных резолюций, касающихся палестинского вопроса.

Тиби заявил, что оккупационные планы на Западном берегу равносильны этнической чистке. Он также призвал к прекращению войны против Газы, прекращению голода там, признанию палестинского государства и прекращению оккупации.