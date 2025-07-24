Сардар Мусави: КСИР и Воздушно-космические силы сохранили знамя сопротивления / Народ всегда готов защищать страну

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (Абна), бригадный генерал Мусави, командующий Воздушно-космическими силами КСИР, в телевизионном интервью заявил: «К счастью, в критические моменты вы смогли художественно сыграть ценную роль в передаче реалий событий. То, что вы изобразили, является отражением реальной сцены 12-дневной битвы и продолжением истории Исламской революции».

Он добавил: «Революция, которая началась под знаменем 32 драгоценных мучеников и под руководством Его Святейшества Имама Хомейни (да будет над ним мир) и продолжается под руководством Верховного лидера; в такой стране мысль о том, что это знамя будет брошено, никогда не существовала и не будет существовать».

Сардар Мусави подчеркнул: «Великий народ Ирана, которому мы служим, является опорой этого пути, а вооруженные силы Исламской Республики, особенно Корпус стражей Исламской революции и его Воздушно-космические силы, считают себя знаменосцами этого движения и всегда будут стремиться сохранять и поднимать это знамя».

Он напомнил: «Язык и концепции, использованные в речах высокопоставленного мученика Хадж Хасана Техроани-Могхаддама, свидетельствуют о величии духа этого великого человека, и мы, по его собственному выражению, ‚ракетные ребята‘, которые с гордостью продолжаем его путь».

Культура джихада и мужества проявилась на практике

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР добавил: «Культура мужества и самопожертвования, которую высокопоставленные мученики, особенно Сардар Хадж Амирали Хаджизаде и мученик Махмуд Багери, оставили в наследство этому комплексу, сегодня проявляется в различных областях. Несомненно, картина, которую вы нарисовали своим искусством, является проявлением той же миссии, которая лежит на всех нас; дай Бог, до конца нашей жизни и пока кровь течет в наших венах, мы будем продолжать эту великую ответственность, то есть защиту Исламской революции».

Он подчеркнул: «Мы рассматриваем эту революцию с цивилизационной и эсхатологической точки зрения; революцию, которая является предвестником пришествия Его Святейшества Имама Вали-е Асра (да ускорит Аллах его пришествие). Безусловно, в меру наших возможностей и в рамках шагов, предпринимаемых на пути мучеников, этот яркий путь будет продолжаться под руководством Верховного лидера».

Сардар Мусави добавил: «Мы искренне благодарим уважаемое сообщество художников, особенно вас, кто играет эффективную роль в сохранении и продолжении этого джихадистского движения, а также выражаем особую благодарность за создание этого прекрасного и незабываемого произведения, и надеемся на дальнейшие успехи на этом пути».

Народ всегда готов защищать страну

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР далее сказал: «Реальность такова, что каждый из нас несет ответственность и миссию. Великий народ Ирана неоднократно показывал, как с упорством и ревностью они эффективно участвуют в защите целостности страны, родины и исламской системы».

Он добавил: «Истина в том, что только Верховный лидер может определить истинное положение и достоинство народа; потому что этот народ всегда подчинялся его приказам, и мы также должны признать, что в любой ситуации у нас есть роль и обязанность, и мы должны действовать в данный момент. Сегодня мы также должны рассматривать страну в таком свете: повторяющаяся Ашура, которая может повториться снова».

Сардар Мусави напомнил: «Мы должны готовиться к любой ситуации, но что более важно, это правильное понимание нашей ответственности в этом поле; мы должны быть в состоянии выйти на поле, когда это необходимо, как Сайед аль-Шохада».

Он подчеркнул: «Сегодня наша страна стоит, опираясь на путь великих мучеников, таких как мученик Хаджизаде, мученик Салами, мученик Рашид, мученик Мохаммад Багери и другие славные мученики».

Путь мучеников должен быть образцом для наших действий сегодня; знамя революции должно быть передано ее истинному владельцу

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР подчеркнул: «Те, кто остался на этом пути, несут на себе великую миссию; чтобы они боролись на этом поприще, чтобы, дай Бог, они были удостоены божественных благословений и благословений мучеников».

Он добавил: «Если мы хотим доброго конца для себя, мы должны посмотреть, как жили мученики, как они боролись и каким путем шли, и мы также должны продолжать этот путь».

Сардар Мусави напомнил: «Если мы хотим произнести молитву в конце этого выступления, то пусть Всевышний Аллах сделает наш конец таким же, как конец мучеников, и приведет нашу жизнь к добру и счастью; ибо нет истинного спасения, кроме пути мученичества».

Он подчеркнул: «Мученичество должно сопровождаться победой ислама, победой Исламской революции и выполнением нашей великой миссии по передаче знамени, которое вы изобразили своим искусством; того самого знамени, которое должно быть передано его истинному владельцу, Его Святейшеству Имаму Вали-е Асра (да ускорит Аллах его пришествие)».