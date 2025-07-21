Телеканал Fox News: от голоса правых до рупора администрации Трампа

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – Fox News, основанный Рупертом Мердоком в 1996 году, занимает особое место в медиаландшафте США, особенно среди тех, кто придерживается консервативных идеологических взглядов. В то время как демократы используют различные источники новостей, ни один из них не сравнится с Fox News по влиянию и привлекательности для республиканцев.

Кроме того, более 10 бывших сотрудников этого канала занимали важные должности в администрации Дональда Трампа. Далее мы рассмотрим 6 ключевых моментов о Fox News и его аудитории, основанных на данных опроса исследовательского центра «Пью»:

1. Уровень аудитории и степень общественного доверия Согласно опросу, проведенному в марте 2025 года, около 38% американцев регулярно следят за новостями Fox News; это аналогично показателям ABC (36%) и NBC (35%). 37% взрослых американцев доверяют Fox News, в то время как 42% не доверяют ему; это самый высокий уровень недоверия среди 30 проанализированных источников новостей.

2. Различия во взглядах республиканцев и демократов Республиканцы больше доверяют Fox News (56%), в то время как демократы проявляют наибольшее недоверие к нему (64%). Тем не менее, 18% демократов по-прежнему следят за новостями этого канала; это процент, равный аудитории Washington Post среди них.

3. Идеологическая позиция аудитории Средняя политическая ориентация зрителей Fox News находится в правой части политического спектра США, но не в такой степени, как у аудитории таких СМИ, как Breitbart или Newsmax.

4. Возраст и возрастные тенденции аудитории Пожилые люди доверяют Fox News больше, чем другие. 47% людей старше 65 лет и 45% из возрастной группы от 50 до 64 лет являются постоянными зрителями этого канала. Только 28% людей моложе 30 лет регулярно следят за этим каналом. 76% республиканцев старше 65 лет доверяют Fox News, в то время как среди их однопартийцев моложе 30 лет это число снижается до 41%.

5. Роль Fox News на выборах 2024 года Перед президентскими выборами 2024 года половина американцев назвали Fox News одним из основных или второстепенных источников своих политических новостей. Республиканцы более чем в два раза чаще, чем демократы, выбирали этот канал в качестве источника новостей (69% против 32%).

6. Самый популярный источник политических новостей в 2024 году Fox News с 13% был признан основным источником политических новостей в 2024 году чаще, чем любое другое СМИ. За ним следуют CNN с 10%, местные телеканалы с 6% и ABC с 5%. Взрослые старше 65 лет чаще, чем любая другая возрастная группа, называли Fox News своим основным источником (22% против всего 5% среди тех, кто моложе 30 лет).