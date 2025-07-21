Муфтий Омана: Исламские и арабские страны должны немедленно принять меры для Газы

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – со ссылкой на «Саут аль-Кудс», шейх Ахмед аль-Халили, муфтий Омана, заявил: «Мы с сожалением и печалью следим за бедствиями дорогой Газы, которая находится под жесткой осадой и явным угнетением».

Он добавил: «Мы призываем исламские и арабские страны к немедленным действиям по поддержке наших братьев в секторе Газа, и это право, лежащее на всем человечестве».

Стоит отметить, что по данным Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, в результате атак армии сионистского режима на сектор Газа с 7 октября 2023 года по настоящий момент погибло 58 859 человек. Общее число раненых в результате атак армии сионистского режима на сектор Газа с начала войны в этом анклаве достигло 140 980 человек. За последние 24 часа также 130 тел мучеников были доставлены в больницу. Кроме того, за этот период 495 человек получили ранения.

Также с 18 марта 2025 года, в новой волне атак на Газу, 8066 человек погибли и 28939 получили ранения. Тысячи других все еще числятся пропавшими без вести и находятся под завалами в секторе Газа.

В центрах распределения помощи за последние 24 часа также 31 человек погиб и более 107 получили ранения, в результате чего число палестинцев, погибших в этих центрах, достигло 922 человек, а раненых – 5861 человека.

