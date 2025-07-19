ОАЭ: Осуждаем план Израиля по захвату Пещеры Патриархов

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, Объединенные Арабские Эмираты выразили решительное осуждение и противодействие плану Израиля по передаче управления и надзора за Пещерой Патриархов от Министерства вакфов и по делам религий Палестины и муниципалитета Хеврона Еврейскому религиозному совету в поселении Кирьят-Арба.

По сообщению информационного агентства ОАЭ, WAM, Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сегодня, в пятницу, подтвердило в заявлении, что этот шаг «представляет собой серьезное нарушение исторического и правового статус-кво в Пещере Патриархов».

В заявлении подчеркивается «важность уважения статус-кво в святых местах и необходимость прекращения всех односторонних и провокационных действий, которые могут дестабилизировать оккупированные палестинские территории и подорвать международные усилия по достижению спокойствия».