ОАЭ: Осуждаем план Израиля по захвату Пещеры Патриархов

19 июля 2025 - 10:50
Source: ABNA
Объединенные Арабские Эмираты решительно выступили против плана Израиля по передаче надзора за Пещерой Патриархов Еврейскому религиозному совету, назвав это нарушением исторического и правового статуса святого места. Министерство иностранных дел страны подчеркнуло необходимость уважения существующего положения и предотвращения провокационных действий, которые могут привести к дестабилизации на оккупированных территориях.

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, Объединенные Арабские Эмираты выразили решительное осуждение и противодействие плану Израиля по передаче управления и надзора за Пещерой Патриархов от Министерства вакфов и по делам религий Палестины и муниципалитета Хеврона Еврейскому религиозному совету в поселении Кирьят-Арба.

По сообщению информационного агентства ОАЭ, WAM, Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сегодня, в пятницу, подтвердило в заявлении, что этот шаг «представляет собой серьезное нарушение исторического и правового статус-кво в Пещере Патриархов».

В заявлении подчеркивается «важность уважения статус-кво в святых местах и необходимость прекращения всех односторонних и провокационных действий, которые могут дестабилизировать оккупированные палестинские территории и подорвать международные усилия по достижению спокойствия».

