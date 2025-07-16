Реакция МИД на задержание граждан Ирана, проживающих в США

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, Алиреза Хашеми Раджа, генеральный директор Департамента по делам иранцев за рубежом при Министерстве иностранных дел нашей страны, решительно осудил недавние незаконные действия правительства США по массовому задержанию иранских граждан, проживающих в США, и бесчеловечное обращение с ними.

Хашеми Раджа заявил: "Эти действия США, которые последовали за поддержкой и вмешательством этой страны в военную и незаконную агрессию сионистского режима против суверенитета и территориальной целостности Ирана, явно противоречат общепринятым нормам международного права."

Выразив серьезную обеспокоенность по поводу действий правительства США, он добавил: "Согласно полученным сообщениям, Министерство внутренней безопасности США (DHS) как политик и Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) как исполнитель, начали применять жесткие политики и меры, а также проводить широкомасштабные полицейские и охранные операции против иранских граждан, проживающих в США. Эта ситуация вызывает растущую и серьезную обеспокоенность у семей задержанных иранцев."

Ссылаясь на Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, он напомнил об обязанности и ответственности правительства США по обеспечению скорейшего консульского доступа к иранским гражданам для Отдела по защите интересов Исламской Республики Иран в Вашингтоне, добавив: "Несмотря на первоначальные консульские запросы, мы до сих пор не получили убедительных объяснений причин задержания этих граждан. Мы считаем неприемлемым репрессивное и бесчеловечное обращение с этой категорией иранцев, проживающих в США, и требуем уважения их прав, немедленного объявления их данных, а также облегчения консульского доступа для предоставления им необходимых услуг."

Генеральный директор Департамента по делам иранцев за рубежом заявил: "Лишение сотен людей права на проживание в другой стране исключительно на основании их национальности или религии является примером расовой дискриминации и системного расизма в правящих кругах США и нарушает международные нормы в области прав человека, особенно принцип недискриминации и основные права человека, и это, естественно, повлечет за собой международную ответственность правительства США."

Хашеми Раджа, подчеркнув решительную поддержку Исламской Республикой Иран прав своих граждан, сказал: "Мы не пожалеем никаких усилий для защиты прав иранцев от последствий и последствий дискриминационного решения правительства США, и если кто-либо из наших соотечественников, находящихся под стражей в США, пожелает вернуться на свою родину, он получит полную поддержку и содействие правительства Исламской Республики Иран."

