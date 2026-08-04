Сардар Резаи: Мы нанесли серьёзные удары по Америке в ходе 17-дневной войны после нарушения перемирия

По сообщению корреспондента «Абна», Мохсен Резаи, военный советник Верховного главнокомандующего и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции в период священной обороны, в аналитической беседе о событиях на поле боя и в регионе в ходе Третьей войны между Ираном и Америкой, которая произошла в месяце Мухаррам, выразив соболезнования по случаю наступления Арбаина Хусейни (мир ему), заявил: «Эту войну следует называть Третьей войной или 17-дневной войной Мухаррама, в ходе которой мы также нанесли Америке серьёзные удары».

Он добавил: «Для мира формирование этой войны было удивительным, но для нас оно было предсказуемо, и я сам в специальной программе на телевидении, то есть в предыдущей программе, говорил, что Трамп разорвёт меморандум о взаимопонимании, выйдет из него и нанесёт удар».

Он заявил: «За исключением первых четырёх или пяти дней, они нарушали меморандум о взаимопонимании с Ираном. Верховный лидер также сказал, что гордый народ Ирана будет ждать выполнения условий меморандума, но Трамп, в то время как Макрон находился рядом с ним, подписал меморандум на показательной церемонии, однако, вопреки тому, что подписал, не выполнил свои обязательства».

Сардар Резаи заявил: «Американцы, приняв новые меры, организовали коридор на юге Ормузского пролива и не обратили внимания на предупреждения Исламской Республики Иран в этом вопросе; поэтому Иран, поразив два или три корабля, потребовал их возвращения к выполнению соглашения, но они, вместо того чтобы урегулировать этот спор в соответствии с положениями меморандума, в котором был предусмотрен механизм разрешения разногласий и создание комитета по урегулированию споров с участием премьер-министра Пакистана и эмира Катара, отказались от реализации этого механизма, поскольку господин Галибаф и Вэнс сформировали этот комитет».