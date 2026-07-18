Как сообщает агентство Абна, региональные СМИ передали, что одновременно с ростом напряжённости в регионе и военными манёврами США в Красном море в портовом городе Янбу в Саудовской Аравии были включены сирены предупреждения.

Эти события свидетельствуют о распространении нестабильности в результате интервенционистской политики Вашингтона в Западной Азии и являются серьёзным предупреждением для стран, поддерживающих эту политику.

Подробности о причинах активации этих систем предупреждения пока не опубликованы, однако данное событие создало крайне напряжённую обстановку в сфере безопасности на побережье Саудовской Аравии.