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Паника в саудовском порту Янбу; завыли сирены тревоги

18 июля 2026 - 09:50
News ID: 1841546
Source: ABNA
Паника в саудовском порту Янбу; завыли сирены тревоги

Источники сообщили о срабатывании сирен тревоги в порту Янбу в Саудовской Аравии. Это событие происходит на фоне региональной напряжённости и расширения зоны нестабильности вглубь стран, поддерживающих политику Вашингтона.

Как сообщает агентство Абна, региональные СМИ передали, что одновременно с ростом напряжённости в регионе и военными манёврами США в Красном море в портовом городе Янбу в Саудовской Аравии были включены сирены предупреждения.

Эти события свидетельствуют о распространении нестабильности в результате интервенционистской политики Вашингтона в Западной Азии и являются серьёзным предупреждением для стран, поддерживающих эту политику.

Подробности о причинах активации этих систем предупреждения пока не опубликованы, однако данное событие создало крайне напряжённую обстановку в сфере безопасности на побережье Саудовской Аравии.

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