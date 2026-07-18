Атака армии на американские топливные хранилища и несколько мостов в Бахрейне

Как сообщает агентство Mehr, пресс-служба армии заявила: «В ответ на преступления Америки и в память о павших героях, особенно о дорогих шахидах южных регионов страны, несколько часов назад, на пятнадцатом этапе операции "Молния", ударные беспилотники армии Исламской Республики Иран поразили "ангары и стоянки для самолётов", "топливные хранилища" армии США на базе шейха Исы, а также несколько мостов в Бахрейне».

Авиабаза шейха Исы на юге Бахрейна считается одним из важнейших оперативных и тыловых центров ВВС и ВМС США, которая из-за наличия критически важных объектов и оборудования служит опорным пунктом для американских операций против региональных целей, особенно против нашей страны.

Армия Исламской Республики Иран, отдавая дань памяти безвинно павшим шахидам в результате недавних преступлений слабого врага, подчеркнула: «Гордый юг Ирана является важной частью обороны и стойкости мужественных людей этого края в годы восьмилетней агрессивной войны и их сегодняшней устойчивости перед преступлениями коварного врага. Мы готовы пожертвовать собой ради этих мужественных людей и всей великой иранской нации, и мы гордимся нашим долгом солдата защищать эту землю».