По сообщению агентства «Абна», системы «Пэтриот» Иордании не выдержали удара иранских ракет, а новые взрывы потрясли базы американских оккупантов в Кувейте.

Согласно официальным данным Пентагона, число американских военнослужащих, раненых в ходе последних атак, возросло до 13 человек (10 военнослужащих армии и 3 моряка); как отмечает CBS News, это является результатом прямого попадания ракет в объекты Вашингтона.

Региональные СМИ подчеркивают, что иранские ракеты успешно преодолели системы ПВО Иордании, бросили вызов американским «Пэтриотам» и поразили цели на базе «Муваффак ас-Султи». Мощность взрывов была такова, что их слышали даже на оккупированных территориях.

Тем временем источники сообщают о продолжении антиоккупационных операций: новые серии взрывов вновь сотрясли военные базы США в Кувейте.

Кроме того, попадание баллистической ракеты по военной базе США в Саудовской Аравии свидетельствует о том, что военная машина агрессоров во всём регионе фактически парализована перед решительными и точными ответными ударами, а их хвалёные системы ПВО оказались полностью неэффективными перед оборонной мощью Ирана.