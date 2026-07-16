Представитель армии: Америка не сможет открыть Ормузский пролив

По сообщению агентства «Абна», бригадный генерал Мохаммад Акраминия вечером в среду на церемонии памяти мученической кончины лидера нации в молитвенном зале «Мосалла» города Амоль заявил: враг объявил, что уничтожит все военные позиции Ирана за одну неделю, но 40 дней видел иранские ракеты над своей головой.

Он, ссылаясь на нарушение меморандума со стороны врага и создание незаконного маршрута к югу от Ормузского пролива, сказал: вооружённые силы решительно выступили против этой агрессии и поразили суда-нарушители, потому что до тех пор, пока Америка не признает иранскую правовую систему и механизм, основанный на иранской воле, не будет установлен в Ормузском проливе, этот пролив останется закрытым.

Он отметил, что позорная агрессия и злодеяния американцев не смогут открыть Ормузский пролив, и подчеркнул: признание Америкой положений меморандума, отказ от злодеяний и враждебности, а также установление иранских законов — это путь к открытию Ормузского пролива.