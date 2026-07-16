Захраби: оценка экологического ущерба Ормузскому проливу находится в стадии изучения

Хамид Захраби, заместитель главы по вопросам природной среды и биоразнообразия Организации охраны окружающей среды, в интервью корреспонденту «Мехр» о последнем состоянии оценки экологического ущерба, нанесённого Ормузскому проливу, заявил: изучение масштабов ущерба, нанесённого окружающей среде, биоразнообразию страны и загрязнений, вызванных выбросом поллютантов, по-прежнему находится в повестке дня Организации охраны окружающей среды, и экспертные исследования в этой области продолжаются.

Он добавил: в части, касающейся наземных территорий, находящихся в ведении Организации охраны окружающей среды, ввиду доступности информации и возможности сбора полевых данных, оценки проведены и размер нанесённого ущерба определён.

По словам Захраби, результаты этих оценок направлены в соответствующие инстанции для осуществления правовых и административных процедур.

Заместитель главы по вопросам природной среды и биоразнообразия Организации охраны окружающей среды, коснувшись состояния Ормузского пролива и других морских экосистем, сказал: исследования по этой части проводятся заместителем по морской среде Организации. Из-за динамичного и подвижного характера морских сред оценка экологического ущерба в этих районах сложнее, чем в наземных экосистемах, и требует тщательных и научных исследований.

Он подчеркнул: оценка экологического ущерба, нанесённого Ормузскому проливу и другим морским экосистемам, будет объявлена после завершения исследований и обобщения результатов.