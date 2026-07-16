Армия: базы и центры США в Кувейте и Бахрейне подверглись атаке

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на отдел по связям с общественностью армии, несколько часов назад, на десятом этапе операции «Саэге» (Молния), беспилотники «Арш» армии Исламской Республики Иран поразили радиолокационные системы, зенитно-ракетную систему «Пэтриот» и топливные резервуары террористической армии США на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

Система «Пэтриот» выполняла задачу противовоздушной обороны и защиты этой базы, а также транспортных самолётов и передовых беспилотников, включая MQ-9.

Также в другой волне атак системы связи и радиолокационные системы, включая радары «Супер Хоук», а также объекты и системы «Пэтриот» террористической армии США, размещённые на позиции ПВО базы Шейх-Иса в Бахрейне, стали целями беспилотных атак.

Эта база, которая также служит местом дислокации подразделений поддержки американских самолётов, в результате успешных беспилотных и ракетных ударов армии и КСИР получила серьёзные повреждения.

Армия, подчеркнув, что дерзость, наглость, угрозы и агрессия врага лишь усиливают нашу мотивацию и мощь для защиты, добавила: могущество армии Исламской Республики Иран основано и опирается на благородный и стойкий народ, боеготовность и дух, проистекающий из доблести и мужества высокочтимых мучеников, Лидера и господина-мученика Ирана, для защиты национальных интересов и справедливости Исламской Республики Иран, и согласно божественному повелению «суровы к неверным, милостивы между собой», мы твёрдо и непоколебимо стоим перед врагом.