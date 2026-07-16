Уничтожение радиолокационной станции обнаружения и управления воздушным пространством на базе Шейх-Иса в Бахрейне

По сообщению агентства «Абна», отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции в своём информационном бюллетене № 18 объявил: радиолокационная станция обнаружения и управления воздушным пространством и насосная станция топливных резервуаров для истребителей агрессивного врага на базе Шейх-Иса в Бахрейне полностью уничтожены.

В ответ на преступление армии США, выразившееся в агрессии против прибрежных баз и некоторых гражданских объектов, включая детский онкологический госпиталь и завод по производству воды для паломников Кербелы в приграничном районе провинции Илам, могущественные и борющиеся сыны ваши – военно-морские силы КСИР – в десятой волне операции «Наср-2» под священным девизом «Я Али Асгар (мир ему)» мощным ударом по американской базе в Шейх-Исе (Бахрейн) полностью уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и управления воздушным пространством и насосную станцию топливных резервуаров для истребителей агрессивного врага, и это сражение продолжается.