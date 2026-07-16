Штаб «Хатам»: наносите удары по инфраструктуре — мы уничтожим всё, что осталось в регионе

По сообщению агентства «Абна», полковник штаба Ибрахим Зольфагари, представитель Центрального штаба «Хатам-аль-Анбия», предупреждая врагов, заявил: наносите удары по инфраструктуре — мы уничтожим всё, что осталось в регионе.

Полный текст выступления полковника штаба Ибрахима Зольфагари приведён ниже:

Преступная Америка продолжает своё своеволие и дестабилизацию обстановки в регионе.

Во-первых, вновь подчёркивается, что ни при каких обстоятельствах и никоим образом мы не позволим Америке, как иностранному и внерегиональному государству, вмешиваться в Ормузский пролив. Это — непробиваемая красная линия Ирана.

В случае, если недавние угрозы президента Америки, пустого изнутри, касательно нанесения ударов по инфраструктуре Исламской Ирана со стороны агрессивной армии этой страны будут реализованы, всё то, что благодаря иранскому благородству ещё осталось нетронутым — то есть все инфраструктурные объекты в регионе — будет сокрушено стальными ударами могучих вооружённых сил Исламской Республики Иран, так, что от них не останется и следа, словно их никогда и не существовало.

Пусть невежественный враг знает: момент эпопеи для нас — не момент колебаний. То, что совершается вооружёнными силами Ирана, — это удар не равный, а превосходящий. Удары, которые будут более жёсткими, масштабными и разрушительными, чем когда-либо. Огонь гнева нации, которая никогда не сдавалась, опалит агрессора.