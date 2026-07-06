Наджаф готов к величественному приёму «гостя Имама Али (мир ему)»; подробности исторических похорон павшего лидера

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — «Юсеф Макки Кенави», губернатор священного Наджафа, сообщил о завершении подготовки мер безопасности, логистики, обслуживания и поддержки для проведения церемонии похорон тела павшего лидера Ирана и объявил, что эта церемония состоится в двух частях — официальной и народной, при этом одновременно для обслуживания участников похорон организовано более ста процессий «Хусейни».

Кенави добавил: Провинция Наджаф станет свидетелем двух программ похоронной церемонии. Первая программа — официальная, она состоится во вторник с участием глав исполнительной, законодательной и судебной властей, лидеров политических движений и Координационного совета, группы депутатов парламента и официальных лиц в международном аэропорту Наджафа. Вторая программа включает народное прощание, которое начнётся в среду утром в 6 часов, и маршрут этого шествия начнётся от моста больницы Садр на улице аэропорта и после прохождения через старую часть города завершится у священного мавзолея Имама Али (мир ему).

Губернатор Наджафа, отметив, что провинция приняла делегации из канцелярии премьер-министра, командования совместных операций, Народной мобилизации (Хашд аш-Шааби) и посла Ирана, и все детали организации церемонии были рассмотрены, подчеркнул полную готовность священного Наджафа к приёму этого исторического события.

С другой стороны, «Хайдар Кабун», руководитель управления обрядов и массовых церемоний в администрации провинции Наджаф, также заявил: Владельцы процессий «Хусейни» начали свои приготовления для встречи участников, которые прибудут на эту церемонию изнутри и из-за пределов Ирака.

Он, сообщив, что специализированный комитет провёл своё третье заседание для рассмотрения специальных приготовлений к этой церемонии, добавил: Усилия сосредоточены на обеспечении всех сервисных и структурных потребностей, чтобы, гарантируя плавное движение похоронной процессии, предоставить участникам наилучшее обслуживание.

В завершение Кабун объявил: На сегодняшний день более 60 процессий «Хусейни» зарегистрировались для участия в этой церемонии, и ожидается, что это число возрастёт до более чем ста процессий, и большая часть этих процессий будет развёрнута вдоль маршрута похорон для обслуживания участников.