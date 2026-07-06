Мир был поражён величием народного участия в церемонии прощания с павшим лидером

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — великий аятолла Нури Хамадани на встрече с группой участников церемонии похорон чистого тела павшего лидера Исламской революции, указав на высокое и выдающееся положение этого мученика, сказал: «Возможно, сегодня для многих людей ещё до конца не ясно, какую исключительную и великую личность мы потеряли. Я знаю его с 1950-х годов, и вся его жизнь была наполнена важными, ценными и примечательными моментами».

Далее он подчеркнул: «Враги должны знать, что это эпическое участие демонстрирует лишь часть его почитателей, и у этого божественного человека есть множество поклонников и приверженцев по всему миру».

Высший шиитский религиозный авторитет продолжил: «Все должны знать, что наша борьба — против высокомерной идеологии, против угнетения и преступлений, которые совершаются высокомерием, то есть Америкой и сионистами, и этот народ никогда не смирится с угнетением. Наша религиозная культура не позволяет нам идти вместе с угнетателями и высокомерными силами».

Аятолла Нури Хамадани, осуждая виновных в этом преступлении, подчеркнул: «Пусть виновные в этом преступлении знают, что их возмездие неизбежно».

Он также, давая наставление ответственным лицам страны, сказал: «Ответственные должны ценить этот народ и, сохраняя единство и сплочённость, стараться решать проблемы страны, а также защищать и оберегать незыблемый столп Попечительства правоведа (Вилаят-е Факих). Я убеждён, что главная и первоочередная цель врага — ослабить эту позицию, и я предупреждаю всех, особенно элиту и ответственных лиц, чтобы они серьёзно отнеслись к этому вопросу».