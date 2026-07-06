Отражение церемонии прощания с павшим лидером в западных СМИ: от демонстрации единства до призывов к мести

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — ирландская газета Independent со ссылкой на сообщение агентства Reuters написала, что церемония прощания с аятоллой Сейидом Али Хаменеи состоялась в воскресенье при участии десятков тысяч людей, высокопоставленных должностных лиц Исламской Республики и членов его семьи в тегеранской мечети Имама Хомейни.

Газета далее сообщила, что, по данным официальных иранских СМИ, церемония прощания проводится в формате многодневной программы, и тело аятоллы Хаменеи после мероприятий в Тегеране будет перевезено для проведения церемоний в религиозные города Ирана, а затем в Неджеф и Кербелу в Ираке.

В этом сообщении, отмечая массовое участие скорбящих в мечети Имама Хомейни, добавлено, что участники присутствовали на церемонии с флагами и лозунгами против США и сионистского режима, а высокопоставленные лица, включая Масуда Пезешкиана, президента, и Мохаммада Багера Галибафа, председателя Меджлиса, также приняли участие в заупокойной молитве. Это СМИ также сообщило, что «Мустафа, Мейсам и Масуд Хаменеи находились рядом с гробом отца и четырьмя другими членами семьи».

Independent добавил, что иранские власти готовят продолжение церемоний прощания в Тегеране, Куме, Неджефе, Кербеле и Мешхеде и предусмотрели транспорт, размещение и питание для массового участия народа.

The Guardian: Прощание превратилось в сцену демонстрации политического единства

Британская газета The Guardian также в своём репортаже из Тегерана написала, что церемония прощания с аятоллой Сейидом Али Хаменеи, павшим лидером Исламской Республики Иран, помимо массового народного участия, стала сценой для демонстрации политической сплочённости и выдвижения лозунгов мести против США.