Галибаф: доступ инспекторов МАГАТЭ к бомбардированным объектам – ложь

Как сообщает агентство «Абна», Мохаммад Багер Галибаф, председатель Исламского консультативного совета и глава переговорной группы нашей страны, в своём выступлении сказал: В ходе Цюрихских переговоров была ускорена разморозка активов и приостановлены санкции.

Он подчеркнул: Наш враг не понимает никакого языка, кроме языка силы, и мы должны обращаться с ним с позиции силы.

Председатель переговорной группы нашей страны заявил: Мы сами приняли закон в парламенте; у Высшего совета национальной безопасности также есть соответствующее постановление. Согласно этому закону, доступ к объектам, которые были подвергнуты бомбардировке и получили повреждения, ни в коем случае не предоставляется. Это закон.

Галибаф подчеркнул: В настоящее время они имеют право доступа только к двум объектам: первый – АЭС Бушер, второй – Тегеранский реактор. Доступы ограничиваются только этим, и мы выполняем свои обязательства в этом отношении.