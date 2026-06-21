Как сообщает информационное агентство «Абна», Такер Карлсон, известный американский ведущий и комментатор, в своих заявлениях о саботаже израильским режимом недавнего меморандума о взаимопонимании между Ираном и США заявил, что Дональд Трамп, президент США, прекрасно знает: единственная сторона, которая может помешать достижению соглашения с Ираном, — это не Конгресс США, а израильское правительство .

Он добавил: «Как Израиль саботировал во многих случаях в прошлом, он попытается сорвать процесс соглашения и помешать его окончательному оформлению» .

Это заявление прозвучало в день, когда в Швейцарии должна состояться первая специализированная и техническая встреча между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

В четверг Карлсон также сравнил меморандум о взаимопонимании между Ираном и США с Суэцким кризисом 1956 года, заявив: «В пятницу Соединённые Штаты официально признали, что Иран является определяющим игроком, и это меняет всё» .

Карлсон, ссылаясь на недавний меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, подчеркнул: «Но этим соглашением Соединённые Штаты показали, что, несмотря на обладание лучшей, крупнейшей и самой дорогой армией в мире, они не имеют необходимой военной мощи, чтобы навязать свою волю тридцать четвёртой по величине экономике мира» .

В итоге этот американский ведущий ясно дал понять, что, подобно тому, как Суэцкий кризис обнажил закат Британской империи, данный меморандум о взаимопонимании продемонстрировал упадок Американской империи .