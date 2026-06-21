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Мученическая смерть оператора «Аль-Джазиры» в результате атаки сионистского режима на Газу

21 июня 2026 - 11:04
News ID: 1829826
Source: ABNA
Мученическая смерть оператора «Аль-Джазиры» в результате атаки сионистского режима на Газу

Ахмед Вашах, работавший оператором «Аль-Джазиры», стал мучеником во время воздушного удара сионистского режима по лагерю Аль-Бурейдж в Газе.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на Палестинский центр информации, в результате воздушного удара сионистского режима по жилому дому в «квартале 3» лагеря Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа, оператор катарского телеканала «Аль-Джазира» Ахмед Вашах был убит.

По данным этого СМИ, в результате атаки по меньшей мере 3 палестинца погибли и несколько других получили ранения.

Согласно полевым данным, имена погибших в этой атаке: Ахмед Вашах, Сабаи Абу Хусейна и Абдуррахман Абу Гаркуд.

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