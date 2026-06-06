Заявление марокканцев о солидарности с палестинским народом в годовщину «Наксы»

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу», эта акция, приуроченная к 59-й годовщине «Наксы» (оккупации Восточного Иерусалима, Западного берега и сектора Газа) в 1967 году, была организована по призыву «Группы действий за Палестину», неправительственной организации.

Июньская война 1967 года, известная в арабском мире как «Накса», привела к оккупации сионистским режимом оставшихся палестинских территорий, а также к оккупации частей территории Египта и Сирии.

По сообщению «Анадолу», участники акции держали плакаты, на некоторых из которых было написано: «Пока есть сопротивление, нет поражения», «Нет нормализации, нет компромиссу» и «Марокканский народ поддерживает сопротивление и против нормализации с Израилем».

Присутствующие также скандировали лозунги, в том числе: «Народ требует свободы Палестины» и «Да здравствует сопротивление, да здравствует Палестина».

«Усс ар-Рималь», глава движения «Таухид валь-Ислах» в Марокко, также выступил на этой акции и сказал: «Мы снова собрались вместе, чтобы подчеркнуть, что обещание верности не прервано, голос поддержки не смолк, и Палестина по-прежнему присутствует в сознании этой благородной нации».

Он также упомянул о ситуации в Газе и добавил: «Политика голода, блокады и лишения людей самых элементарных жизненных средств в секторе Газа продолжается; это указывает на степень морального падения современной международной системы».