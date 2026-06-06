ХАМАС: Гибель палестинского младенца в Хевроне показала истинное лицо оккупантов

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на Палестинский информационный центр, в заявлении ХАМАС говорится: «Преступление сионистского врага-преступника, приведшее к мученической гибели семимесячного младенца "Сами Фахд Абу Хейкаль" и ранению его отца и матери после прямого обстрела их на юге города Хеврон на Западном берегу, обнажает истинное лицо террористического и жестокого оккупационного режима — оккупации, которая основана на узаконивании крови палестинцев и не делает различий между ребенком, младенцем, женщиной и стариком».

В этом заявлении ХАМАС выразил соболезнования в связи с мученической гибелью палестинского младенца и подчеркнул, что он пал мучеником как свидетель преступлений и зверств оккупантов.

Движение также пожелало скорейшего выздоровления его отцу, матери и их стойкой семье.

ХАМАС подчеркнул, что оккупанты, как бы далеко они ни зашли в подавлении и кровопролитии, не смогут сломить волю и стойкость палестинского народа — народа, который продолжит путь сопротивления, противодействия и борьбы с оккупацией до тех пор, пока не изгонит ее со своей земли.

ХАМАС призвал международное сообщество, всех свободных людей мира, правозащитные и юридические институты, особенно организации, работающие в области прав детей, немедленно и эффективно вмешаться и, оказывая все формы давления на оккупантов, остановить их от продолжения организованного терроризма и прекратить непрекращающиеся преступления против палестинского народа, а также посягательства на его землю и святыни.

Сегодня военнослужащие сионистского режима открыли огонь по автомобилю палестинской семьи на юге Западного берега. В результате этой атаки трое членов семьи, включая грудного младенца, получили ранения, и этот ребенок скончался от полученных тяжелых травм.