По сообщению агентства Абна, Ходжат-оль-Эслам Мохаммад Гоми, глава Организации исламской пропаганды, в годовщину смерти великого основателя революции, перечитывая интеллектуальное наследие имама и указывая на утрату лидера-мученика, единственного толкователя школы имама, на своей личной странице в одной из социальных сетей написал: «Наш мудрый имам принёс свои глубокие знания и мистицизм в текст социальной жизни. Годовщина смерти этой вечно живой истины напоминает о божественной и мужественной жизни, которая, следуя примеру Повелителя правоверных (мир ему) и стойкости перед тиранами, вдохнула новую душу в тело общества».

Он добавил: «Мы ещё не успели напиться от источника этой светоносной цепи, как наш лидер-мученик, единственный толкователь школы имама, ушёл от нас; тот, кто осуществил истинное почитание имама, придав объективную форму его идеям. Лидер, который сам стал красным продолжением этого пути и своей мученической смертью придал смысл искренности и мужеству. Как бы ни была тяжела и невыносима эта утрата и скорбь, но сердце знает: движение Хомейни продолжается».