Провал Берлина в получении места в Совете Безопасности из-за лицемерия правителей Германии

По сообщению агентства Абна, Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, в своём аккаунте в одной из социальных сетей, комментируя провал Германии в получении минимально необходимого количества голосов в Генеральной Ассамблее ООН для избрания в качестве одного из 10 непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил: «Неудача Германии в получении места в Совете Безопасности ООН, да ещё и впервые за десятилетия, — это явный знак протеста международного сообщества против безответственного и лицемерного подхода правящей верхушки этой страны в отношении геноцида палестинцев, а также военной агрессии сионистского режима против Ирана».

Он добавил: «Давайте помнить, что Германия — один из крупнейших поставщиков смертоносных вооружений сионистскому режиму, она оправдывала геноцид палестинцев, а когда сионистский режим совершил военную агрессию против Ирана, вместо того чтобы придерживаться международных норм и осудить эту агрессию, она описала это так: „Грязная работа, которую Израиль делает для всех нас“».

Бакаи подчеркнул: «Эта страна даже промолчала в отношении военного преступления — массового убийства 170 школьников в городе Минаб американскими ракетами».

Он сказал: «Мир меняется, и народы судят заявления о поддержке международного права по реальному поведению правительств. Игнорирование этих изменений повлечёт за собой дипломатические издержки».