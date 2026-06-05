Арагичи: Мир был поражён способностью Ирана к немедленному ответу

По сообщению агентства Абна, Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в интервью телеканалу «Аль-Маядин» сказал: «Я благодарю все страны региона, которые сыграли роль в переговорах, установили контакты с Америкой и оказали на неё давление».

Он добавил: «В любой момент наши вооружённые силы готовы возобновить войну и напасть на Израиль».

Арагичи уточнил: «В данный момент нет какого-либо формата переговоров, мы обмениваемся сообщениями с американцами».

Министр иностранных дел Ирана сказал: «Американцы ощутили мощь Ирана в ходе этой 40-дневной войны. Америка полагала, что Иран — слабая страна в Западной Азии, и, основываясь на этом заблуждении, начала войну. В ходе 40-дневной войны они мобилизовали все свои силы и возможности, чтобы уничтожить Иран за несколько дней и принудить его к капитуляции».

«Безоговорочной капитуляции не произойдёт никогда»

Арагичи заявил: «Их первым условием, как объявил Трамп в первый день войны, была безоговорочная капитуляция, и этого никогда не произойдёт».

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран сказал: «Америка пыталась через нереалистичные требования, такие как смена режима, но этого не случилось».

Арагичи, отметив, что американцы полагали, будто народ выйдет на улицы против режима, тогда как люди вышли на улицы в поддержку режима, заявил: «Все их расчёты оказались ошибочными. Они хотели уничтожить ракетный потенциал Ирана, но он не был уничтожен».

Он подчеркнул: «Если у Трампа есть разум, он никогда не вернётся к войне». Арагичи также сказал: «У нас есть национальное единство, социальная сплочённость, решимость и воля противостоять любой агрессии против нашей страны».

Арагичи, подчеркнув, что военное положение Ирана сейчас лучше, чем до начала войны, заявил: «Мы способны продолжать войну в течение любого периода времени, но это не означает, что мы хотим войны».