По сообщению информационного агентства АБНА, журнал The American Conservative сообщил, что правительство США в конечном итоге после окончания войны с Ираном будет вынуждено сократить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

В этом докладе говорится, что Вашингтон до сих пор не достиг своих целей в конфликте с Ираном. Это происходит в то время, как закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на нефть, другие источники энергии, удобрения и продовольствие.

В продолжении этого доклада со ссылкой на утверждение Пентагона о том, что эта операция стоила 25 миллиардов долларов, подчеркивается, что эта цифра является ошибочной оценкой, а реальная сумма, вероятно, в три раза выше. Американские запасы оружия также истощены.

В этом докладе говорится, что, несмотря на весь этот неоправданный ущерб, есть один положительный момент. Возможно, у США не будет другого выбора, кроме как сократить свое присутствие в регионе — решение, которое Вашингтон должен был принять давным-давно. Многие сотрудники военных баз США были эвакуированы до начала конфликта или в первые дни войны, и поэтому эти базы не сыграли важной роли в войне.