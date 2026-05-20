Гаарец: Мы были удивлены заявлениями Трампа об Иране

По сообщению информационного агентства АБНА, сионистская газета Гаарец со ссылкой на источники в сионистской армии написала, что была удивлена заявлениями Дональда Трампа, президента США, о том, что он был всего в нескольких часах от нападения на Иран.

Эта газета, критикуя самоуправные позиции Трампа, написала, что Тель-Авив ожидал, что любое планирование нападения на Иран будет координироваться напрямую и в широком масштабе с Тель-Авивом.

Газета Гаарец со ссылкой на источники в сфере безопасности написала, что возобновление американских атак на Иран безусловно приведет к участию Израиля в войне.

Этот сионистский доклад в то же время выразил сомнение в возможности достижения американо-сионистских целей относительно смены власти в Иране через возвращение к войне.