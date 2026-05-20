  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Гаарец: Мы были удивлены заявлениями Трампа об Иране

20 мая 2026 - 11:03
News ID: 1816722
Source: ABNA
Гаарец: Мы были удивлены заявлениями Трампа об Иране

В то время как Дональд Трамп неоднократно говорит об иранской угрозе войны и отступает от своей собственной угрозы, сионистская газета написала, что Тель-Авив был удивлен заявлениями Трампа.

По сообщению информационного агентства АБНА, сионистская газета Гаарец со ссылкой на источники в сионистской армии написала, что была удивлена заявлениями Дональда Трампа, президента США, о том, что он был всего в нескольких часах от нападения на Иран.
Эта газета, критикуя самоуправные позиции Трампа, написала, что Тель-Авив ожидал, что любое планирование нападения на Иран будет координироваться напрямую и в широком масштабе с Тель-Авивом.
Газета Гаарец со ссылкой на источники в сфере безопасности написала, что возобновление американских атак на Иран безусловно приведет к участию Израиля в войне.
Этот сионистский доклад в то же время выразил сомнение в возможности достижения американо-сионистских целей относительно смены власти в Иране через возвращение к войне.

Your Comment

You are replying to: .
captcha