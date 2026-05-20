Решение сионистского режима об окончательном закрытии своего консульства в Стамбуле

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на сионистское СМИ Yedioth Ahronoth, сионистский режим под предлогом обострения дипломатического кризиса с Турцией рассматривает возможность закрытия своего консульства в Стамбуле и оставит только своё посольство в Анкаре в качестве официального представительства в Турции.

Оба представительства сионистского режима в Турции, а именно посольство оккупантов в Анкаре и их консульство в Стамбуле, пустуют с момента гордой операции 7 октября под названием «Буря Аль-Аксы» со стороны палестинского сопротивления (ХАМАС).

Дипломаты сионистского режима, направленные в Турцию, в настоящее время находятся в Болгарии, в то время как местные сотрудники работают из дома.