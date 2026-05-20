Гросси подчеркнул необходимость воздерживаться от нанесения ударов по электростанциям и ядерным объектам

20 мая 2026 - 11:01
News ID: 1816718
Source: ABNA
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии подчеркнул необходимость воздерживаться от любых военных действий или нанесения ударов по электростанциям и ядерным объектам.

По сообщению информационного агентства АБНА, Рафаэль Гросси, Генеральный директор МАГАТЭ, в своих новых заявлениях подчеркнул необходимость продолжения гарантий, связанных с верификацией деятельности и ядерных объектов Ирана со стороны Агентства.
Гросси, открыто поддерживая дипломатические пути для решения существующих вызовов, призвал к максимальной сдержанности со сторон и конкретно подчеркнул необходимость воздерживаться от любых военных действий или нанесения ударов по электростанциям и ядерным объектам.
Он отметил, что поддержание надежности мониторинга Агентством ядерных программ Ирана необходимо для обеспечения прозрачности деятельности.

