Гросси подчеркнул необходимость воздерживаться от нанесения ударов по электростанциям и ядерным объектам

По сообщению информационного агентства АБНА, Рафаэль Гросси, Генеральный директор МАГАТЭ, в своих новых заявлениях подчеркнул необходимость продолжения гарантий, связанных с верификацией деятельности и ядерных объектов Ирана со стороны Агентства.
Гросси, открыто поддерживая дипломатические пути для решения существующих вызовов, призвал к максимальной сдержанности со сторон и конкретно подчеркнул необходимость воздерживаться от любых военных действий или нанесения ударов по электростанциям и ядерным объектам.
Он отметил, что поддержание надежности мониторинга Агентством ядерных программ Ирана необходимо для обеспечения прозрачности деятельности.
