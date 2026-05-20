The New York Times: Иран готов

По сообщению информационного агентства АБНА, газета The New York Times со ссылкой на американского военного чиновника сообщила, что Иран в период перемирия вновь открыл десятки своих ракетных объектов, которые были повреждены в ходе войны.

Согласно этому сообщению, Иран переместил переносные ракетные пусковые установки, а также скорректировал некоторые военные тактики, чтобы подготовиться к любому возможному конфликту.

В этом сообщении подчеркивается, что Иран разместил большое количество баллистических ракет на защищённых военных объектах в горах, что делает их очень сложной целью для американских истребителей. По этой причине предыдущие американские атаки нацеливались только на входы в эти объекты, но Ирану удалось вновь открыть многие из них.

Также сообщается, что Иран, изучая модели движения американских истребителей, стремится улучшить свои оборонительные способности. В результате обороноспособность Ирана была усилена, и поэтому он смог сбить американский истребитель F-15 и поразить F-35. Внутри Ирана существует убеждение, что возможно сопротивление и противостояние США. Эта страна, несмотря на атаки и бомбардировки, вышла из прошедшей войны более сильной и адаптивной.