Тель-Авив: У нас нет способа полностью защититься от беспилотников "Хезболлы"

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, военный источник сионистского режима сегодня, в среду, признал, что беспилотники ливанской "Хезболлы" представляют собой реальную угрозу для этого режима.

Американская газета Washington Post в этом репортаже со ссылкой на военный источник сионистского режима добавила: Беспилотники "Хезболлы" — это угроза, к которой мы все еще адаптируемся. Тель-Авив развертывает все свои имеющиеся военные технологии, но нет способа полностью защититься от беспилотников "Хезболлы".

Это в то время, как ивритоязычные СМИ, включая 15-й канал телевидения сионистского режима и новостной сайт I24 News, ранее уже признали, что вчера "Хезболла" провела одну из самых интенсивных и уникальных атак беспилотников против оккупированных территорий.

В этом сообщении говорилось, что упомянутые атаки были проведены в две волны: сначала были поражены позиции сионистских военных на юге Ливана, а вторая, более интенсивная волна, поразила глубинные районы севера оккупированных территорий.

Ивритоязычные СМИ добавили, что беспилотники "Хезболлы" зависают на несколько минут над целью и преследуют людей между зданиями. Беспокойство Тель-Авива заключается в том, что даже если некоторые из этих беспилотников будут сбиты, другие беспилотники продолжают преследовать свою цель.