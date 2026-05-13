Расход 1300 ракет Patriot США в 40-дневной войне с Ираном

По сообщению агентства ABNA, еврейские СМИ заявили, что США в течение 40-дневной войны с Ираном использовали 1300 ракет Patriot.

Еврейские СМИ добавили: Недавние документы Министерства обороны США показывают, что Пентагон намерен увеличить годовое производство ракет Patriot до 2000 единиц; мера, которая согласно этим документам, осуществляется в рамках семилетней программы.

Каждая ракетa Patriot стоит от 4 до 4,5 миллионов долларов.