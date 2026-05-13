Резкое сокращение добычи нефти в Персидском заливе; незначительное падение добычи нефти Ирана

По сообщению корреспондента ABNA со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA), из-за блокирования Ормузского пролива среднее сокращение добычи нефти в странах региона Персидского залива в апреле превысило 10,5 миллионов баррелей в день, что соответствует падению примерно на 42 процента. В противоположность этому, сокращение добычи нефти Ирана за этот период оценивается примерно в 230 000 баррелей в день, что составляет около 7 процентов.

Согласно этому докладу, тенденция падения добычи нефти в странах региона усилилась в апреле. В то время как в марте добыча нефти в странах региона сократилась примерно на 8 миллионов 920 тысяч баррелей в день, оценки показывают, что объём потерянной добычи в апреле достиг около 10 миллионов 540 тысяч баррелей в день.

Этот доклад публикуется в то время, когда США заявляют о введении морской блокады против Ирана; однако статистика Министерства энергетики США показывает, что Иран по сравнению со своим уровнем добычи испытал наименьшее сокращение добычи нефти в регионе в течение марта и апреля.

Согласно этим данным, добыча нефти Ирана сократилась примерно на 130 000 баррелей в день в марте и примерно на 230 000 баррелей в день в апреле.

Управление энергетической информации США также прогнозирует, что в мае тенденция сокращения добычи нефти в странах Персидского залива продолжится, и общая потерянная добыча этих стран достигнет около 10 миллионов 750 тысяч баррелей в день.

Согласно этому докладу, общая добыча нефти в регионе Персидского залива до обострения кризиса в феврале составляла около 25,2 миллионов баррелей в день. Из этого объёма в марте 8,92 миллионов баррелей в день, в апреле 10,54 миллионов баррелей в день, а в мае, по оценкам, около 10,75 миллионов баррелей в день будет потеряно из региональной добычи.

Тем временем Иран, сохраняя более 93 процентов своего производственного потенциала, стал одним из немногих относительно стабильных поставщиков нефти в регионе Западной Азии.